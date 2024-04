Feuerwerk am Signal Iduna Park: Polizei stellt pyrotechnische Gegenstände sicher

Nach einem unerlaubten Feuerwerk am Signal Iduna Park anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Stadions von Borussia Dortmund hat die Polizei pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben sichergestellt sowie Platzverweise erteilt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Bedrohung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Wie die Dortmunder Polizei am Mittwoch mitteilte, habe in der Nacht zuvor eine Gruppe von rund 20 Personen unrechtmäßig einen Parkplatz am Stadion betreten, Pyrotechnik gezündet und einen 73 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter bedroht. Sieben Tatverdächtige, von denen vier der Polizei bereits wegen Gewaltdelikten bei Fußballspielen bekannt seien, trafen die Beamten in der Nähe an. Videos, die das Feuerwerk zeigen sollen, kursierten im Internet.„Hätte ich nicht gedacht“: HSV-Torwart Raab überrascht sogar seinen Entdecker Laut BVB erstatteten zwei Mitarbeiter Strafanzeig

Feuerwerk Signal Iduna Park Borussia Dortmund Polizei Strafverfahren

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vermummte zünden Pyrotechnik am Signal-Iduna-ParkDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. 1,41 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2023.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel über den Signal Iduna ParkDer Signal Iduna Park wird 50 Jahre alt. Für BVB-Legende Norbert Dickel ist das Stadion fast ein zweites Zuhause – er kennt den Fußball-Tempel seit Jahren.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Das Westfalenstadion: Größte Fußball-Kultstätte wird 50Signal Iduna Park

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Watzke über Duell mit Atletico: 'Sind froh, dass wir erst auswärts spielen'Video: Mit dem Los im Viertelfinale der Champions League kann BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erst einmal leben und freut sich, dass das Rückspiel im Signal Iduna Park stattfindet.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Watzke über Duell mit Atletico: 'Sind froh das wir erst auswärts spielen'Video: Mit dem Los im Viertelfinale der Champions League kann BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erst einmal leben und freut sich, dass das Rückspiel im Signal Iduna Park stattfindet.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

BVB präsentiert Sondertrikot: Hommage an WestfalenstadionExakt 50 Jahre nach Eröffnung des Westfalenstadions präsentiert Borussia Dortmund ein Sondertrikot - es ist auch eine Hommage an den Wandel zum heutigen Signal Iduna Park.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »