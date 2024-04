Deutschland scheitert bei Rückführung von Asylbewerbern nach Italien

Wer in einem Land der Europäischen Union (EU) Asyl beantragt hat, der muss dort bleiben, bis über den Antrag entschieden worden ist, und darf in kein anderes Land der EU wechseln. Viele Migranten, vor allem aus Südeuropa, kümmert das nicht, sie ziehen dennoch nach Deutschland weiter. Die hiesigen Behörden wollen sie zurückschicken und beantragen dafür eine „Überstellung“.

Doch die Rückführung scheitert schlicht und einfach daran, dass die anderen EU-Länder die Asylbewerber nicht wieder aufnehmen.Allen voran geht die italienische Regierung, die sich seit Ende 2022 weigert, Migranten die Rückkehr zu gestatten, die aus Italien nach Deutschland gewechselt sind. 2023 beantragten die deutschen Behörden dennoch 15 000 Überstellungen nach Italien, aber vergeblich: Nur in elf (!) Fällen erklärte sich Italien zur Rücknahme bereit. Das teilte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf eine Anfrage der CDU im Bundestag mit. Die Tageszeitung „Welt“ berichtete zuerst darübe

