Heiko Maas soll wieder mit Ex-Frau zusammen sein

Offenbar hat es noch einmal gefunkt! Heiko Maas (58) soll wieder mit seiner Ex-Frau Corinna (52) zusammen sein. Das Paar heiratete im Jahr 2000 – 16 Jahre später folgte die Trennung und 2018 die offizielle Scheidung .

Doch das ist jetzt angeblich alles Geschichte! Der frühere Bundesjustiz– und Bundesaußenminister und seine Ex sollen es noch einmal miteinander versuchen – und sollen laut RTL-Informationen gerade sogar im gemeinsamen Liebes-Urlaub sein! Happy End für Heiko und Corinna Maas? Kurz nach der Trennung 2016 verliebte sich Heiko Maas in Schauspielerin Natalia Wörner (56). Trotz neuer Beziehung pflegte er weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Ex-Frau Corinna, mit der er zwei Söhne hat. Die Beziehung zu Wörner scheiterte – und Maas verliebte sich anscheinend noch einmal in seine damalige Ehefrau. Wie RTL aus Insiderkreisen erfährt, sollen die beiden seit einem Jahr wieder zusammen sei

Heiko Maas Ex-Frau Beziehung Trennung Scheidung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Großes Liebes-Comeback: Heiko Maas soll wieder mit Ex-Frau Corinna liiert seinDer frühere Bundesjustiz- und Bundesaußenminister Heiko Maas war vier Jahre mit Schauspielerin Natalia Wörner zusammen. Nun soll es ein Liebes-Comeback mit Ex-Frau Corinna gegeben haben. Das berichtet die „Bild“.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Alles Aus mit Natalia Wörner: Heiko Maas soll wieder mit Ex-Frau liiert seinDer frühere Bundesjustiz- und Bundesaußenminister Heiko Maas war vier Jahre mit Schauspielerin Natalia Wörner zusammen. Nun soll es ein Liebes-Comeback mit Ex-Frau Corinna gegeben haben. Das berichtet die „Bild“.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Natalia Wörner: Geht sie nach der Trennung von Heiko Maas zurück zu ihrem Ex?Alte Liebe rostet nicht! Geht nach Heiko Maas nun auch Natalia Wörner zurück zum Ex? Das sagt die Schauspielerin zu einem möglichen Liebes-Comeback.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Heiko Maas zurück zu Corinna: Jetzt trifft seine Ex Natalia ihren ExPolitiker Heiko Maas ist wieder mit seiner Ex-Frau zusammen. Seine Ex-Freundin Natalia Wörner bekam jetzt Besuch von ihrem Ex-Mann.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Heiko Maas zurück zur Ex: Das sind seine Ex-FreundinnenNach Jahren im Rampenlicht ließ die Beziehung zwischen Heiko Maas und Schauspielerin Natalia Wörner 2023 die Gerüchteküche brodeln. Nun soll es ein überraschendes Liebescomeback mit Maas' Ex-Frau Corinna geben.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Heiko Maas und seine Corinna: Sie planen Umzug und eine neue BleibeSie geben Ihrer Liebe eine zweite Chance! Der ehemalige Bundesminister und seine Ex-Frau Corinne sind wieder ein Paar und voller Pläne.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »