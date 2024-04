Deutscher Aktienmarkt legt vor US-Arbeitsmarktbericht weiter zu

Vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt weiter zugelegt.In dem gemeinsamen Währungsraum hatte sich die Unternehmensstimmung im März erneut verbessert. Positiv zudem: In Deutschland stieg der von S&P Global ermittelte Indexwert im Dienstleistungssektor erstmals seit September wieder über die Expansionsschwelle . Der Leitindex Dax schloss 0,19 Prozent höher bei 18.403,13 Punkten und näherte sich damit wieder ein Stück weit seinem Rekordhoch von 18 567 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,78 Prozent auf 27.267,71 Zähler.Im Fokus der Anleger steht weiterhin die Geldpolitik. Angesichts gesunkener Inflationsraten gehen die Finanzmärkte für die Eurozone von einer ersten Zinssenkung im Juni aus. Mit Blick auf die US-Notenbank Fed wird auf eine Zinssenkung im Sommer spekuliert. In denaber wurden zuletzt einige starke Wirtschaftsdaten vorgelegt, die eher für spätere Zinssenkungen spreche

