Dax tritt vor US-Arbeitsmarktbericht auf der Stelle

Vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA am Freitag halten die Anleger hierzulande die Füße still. Der Dax kam am Donnerstag kaum vom Fleck. Die aufgehellte Unternehmensstimmung im Euroraum bewegte ebenfalls nicht sonderlich, da es sich um eine zweite Schätzung handelte. Positiv dennoch: In Deutschland stieg der von S&P Global ermittelte Indexwert im Dienstleistungssektor erstmals seit September wieder über die Expansionsschwelle.

Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,05 Prozent auf 18 377,12 Punkte zu. Der MDax sank um 0,10 Prozent auf 27 030,81 Zähler. Europaweit sah es an den Börsen ähnlich aus. In den USA kündigt sich zugleich ein leicht freundlicher Handelsstart an. Nach dem langen Osterwochenende war das deutsche Börsenbarometer am Dienstag zunächst bis auf ein Rekordhoch von 18 567 Zählern geklettert, bevor im Sog einer schwächeren Wall Street Gewinnmitnahmen eingesetzt hatte

Dax Arbeitsmarktbericht USA Anleger Unternehmensstimmung Euroraum

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Warten auf US-ArbeitsmarktberichtAktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Dax kaum bewegt - Anleger warten auf US-ArbeitsmarktberichtDer Dax hat sich am Donnerstag zum Handelsstart kaum bewegt. Anleger waren ab, denn am Freitag steht der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf der Agenda.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Dax bewegt sich kaum - Anleger warten auf US-ArbeitsmarktberichtDer Dax hat sich am Donnerstagmorgen kaum vom Fleck bewegt. Anleger warten ab, denn am Freitag steht der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf der Agenda.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet - Dax vor Arbeitsmarktdaten nahe RekordhochDAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet - Dax vor Arbeitsmarktdaten nahe Rekordhoch

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

DAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet - Dax vor Arbeitsmarktdaten nahe RekordhochFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Donnerstag nach seinen Vortagesgewinnen zunächst noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Aktien Europa: Vorsichtiges Geschäft vor US-ArbeitsmarktberichtPARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag auf der Stelle getreten. Ein Tag vor den US-Arbeitsmarktdaten blieben Anleger vorsichtig. 'Jede Zahl ist wichtig für den Entscheidungsprozess

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »