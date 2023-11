Deutsche Nationalmannschaft verliert gegen Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft sieht Rot! Deutschland kassiert gegen die Nachbarn aus Österreich eine denkwürdige Pleite. Dementsprechend schlecht war die Laune nach der Partie. Die Stimmen. Ilkay Gündogan über......die schlechte Leistung gegen Österreich: 'Das ist alles hausgemacht. Die Rote Karte von Leroy fasst das alles zusammen: den Frust, die Enttäuschung, auch die Enttäuschung über sich selbst.

Am Ende haben wir es den Österreichern viel zu leicht gemacht, Torchancen zu kreieren und Tore zu schießen. Wir waren einfach nicht gut genug.' ...Grundlegendes, das der Mannschaft aktuell fehlt: 'Man muss gestehen, dass es nicht nur die Defensive ist und dass es vorne losgeht. Ich habe das nach dem Türkei-Spiel schon gesagt, dass das Verteidigen vorne schon beginnt. So wie wir anlaufen, wie wir pressen, zieht sich das durch die Ketten. Anstatt uns mit positiver Energie anzustecken, mit Emotionen, emotional auch zu verteidigen, machen wir im Moment das Gegenteil. Wir sind immer zu spät. Fifty-fifty-Bälle verlieren wi





