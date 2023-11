Genervt und gedemütigt: Deutschland verliert 0:2 gegen Österreich Die Partie gegen Österreich war ein Test, insgeheim jedoch von größerer Bedeutung. Nach dem 0:2 ist fehlende EM-Vorfreude Nagelsmanns kleinstes Problem. Bundestrainer zu sein, ist einer der reizvollsten, zugleich aber auch herausforderndsten Arbeitsplätze im deutschen Fußball. Es zeichnet aus, dass bei ausbleibendem Erfolg rasch Unruhe aufkommt.

Als Nationaltrainer kommt erschwerend hinzu, dass er noch weniger Zeit bekommt, seine Ideen umzusetzen. In rund einem halben Jahr beginnt die EM im eigenen Land, Erfolgserlebnisse und Euphorie wären da zuträglich. Erst rechtDas letzte Testspiel des Jahres in Wien barg Chancen und Risiken. Einerseits konnten Mannschaft und Trainer sich mit einem guten Eindruck in die viermonatige Nationalmannschaftspause verabschieden, andererseits drohte ein weiterer Stimmungsdämpfer im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell. Genau das widerfuhr der deutschen Nationalmannschaf





Skurrile Klopp-PK: Liverpool-Coach nach Pleite maximal genervtBeim FC Toulouse kassiert der FC Liverpool auf europäischer Bühne eine überraschende Niederlage. Danach ist Jürgen Klopp nicht nur wegen des Spiels genervt.

Deutschland bereitet sich auf die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich vorOhne Jamal Musiala, aber mit den Neulingen Marvin Ducksch und Janis Blaswich setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die Heim-EM fort.

Deutschland verliert gegen Finnland beim Deutschland CupEishockey-Torhüterin Chiara Schultes hat sich ihr Nationalmannschaft-Debüt ganz anders vorgestellt. Am Samstag wartet beim Deutschland Cup der nächste Top-Gegner.

Deutschland gewinnt Auftaktspiel beim Deutschland Cup gegen DänemarkLange Zeit hat die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt des Deutschland Cups einige Probleme. Ein junger Torhüter rettet die DEB-Auswahl mit starken Paraden.

Deutschland gewinnt gegen Dänemark beim Deutschland CupMünchen (ots) - Richtig guter Auftakt für das DEB-Männer-Team beim Deutschland Cup. Gegen Dänemark gewinnt Deutschland mit 4:1. Das Spiel ist lange auf Augenhöhe, aber in den letzten 7 Minuten erzielen

Sané sieht rot: Niederlage in Österreich - Deutschland taumelt ins EM-JahrAuch der letzte Länderspieltest des Jahres sorgt für Frust im deutschen Fußball: Deutschland hat auch gegen Österreich verloren. Leroy Sané flog dabei wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

