Deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt nervenaufreibendes Spiel gegen Island

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der EM-Hauptrunde einen nervenaufreibenden 26:24 (11:10)-Erfolg gegen Island eingefahren. Dafür brauchte es aber einen alles überragenden Andreas Wolff, der wegen seiner zwölf Paraden zum 'Player of the Match' gewählt wurde. Zum Abschluss der Vorrunde ging es für die deutsche Mannschaft nach dem Umzug nach Köln um eine Trendwende. Als dankbarer Spielball bei diesem Vorhaben erwies sich Island allerdings nicht.

Die Isländer hatten nach schwacher Vorrunde Wut im Bauch, wollten zeigen, wie viel besser sie es können. Die Lanxess Arena wurde erstmals still, als Island einen schnellen 2:0-Vorsprung herauswarf. Dann aber nahm der deutsche Zug auch ein wenig Fahrt auf: Rune Dahmke, erstmals bei der EM von Beginn an auf der Platte, sorgte von Linksaußen für den Anschluss, hinten hatte Andreas Wolff sofort Betriebstemperatur. Und wollte dafür sorgen, dass das möglichst so bleibt. Auf gewohnt extrem schnellen Beinen bereiteten die Isländer der DHB-Auswahl Kopfzerbrechen





kicker_BL » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Handball-Nationalmannschaft vor der EMDie DHB-Auswahl startet mit Rückenwind ins Turnier, nachdem man beide Generalproben gegen ein starkes Portugal gewinnen konnte (34:33 und 35:31). Bitter: Rechtsaußen Patrick Groetzki (34) verletzte sich am Samstag im zweiten Test gegen die Iberer und wird nicht an der EM teilnehmen können. Damit fällt plötzlich der erfahrenste Mann im deutschen Kader aus. Weil Routinier Groetzki ausfällt, hat Bundestrainer Alfred Gíslason (64) mit Lukas Zerbe (27) und Tim Nothdurft (26) zwei Außen nachnominiert. Sie werden allerdings nur bei weiteren Ausfällen zur Mannschaft reisen, sollen sich so lange bei ihren Vereinen fit halten.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Inside DHB-Team: Mission Heim-EM 2024 - Handball-DokuAlles für die Mannschaft: Das ist das Motto für die deutschen Handballer bei der Heim-EM im Januar. Wie hat sich das DHB-Teamauf das Event vorbereitet?

Herkunft: ZDFsportstudio - 🏆 83. / 53 Weiterlesen »

Handball Bundesliga: ThSV Eisenach schockt Rhein-Neckar LöwenSpielbericht zum Spiel Rhein-Neckar Löwen - ThSV Eisenach

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Handball: Beim Derby-Krimi in Stuttgart: Irre Dreifach-Parade von NationaltorwartDie Rhein-Neckar Löwen haben sich mit einer Pleite in die Weihnachts- und EM-Pause verabschiedet. Trotz einer Mega-Aktion von Nationalkeeper Joel Birlehm!

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

DHB-Kader fürs Heimturnier steht: Mit Helden, Weltmeistern und einer Überraschung zur EMDie deutsche Handball-Nationalmannschaft startet mit einem Rekordspiel in die Heim-EM: Mehr als 50.000 Zuschauer werden beim Auftakt dabei sein. Bundestrainer Alfred Gislason setzt für das Turnier auf eine Handvoll Routiniers und gleich vier U21-Weltmeister.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Reform von Solvency II: Deutsche Versicherer profitieren kaumDie jetzt erreichte grundsätzliche Einigung zur Reform von Solvency II soll es Versicherern ermöglichen, mehr Kapital langfristig zu investieren. Auf deutsche Versicherer dürfte dies aber kaum zutreffen.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »