Reform von Solvency II: Deutsche Versicherer profitieren kaum

Die jetzt erreichte grundsätzliche Einigung zur Reform von Solvency II soll es Versicherern ermöglichen, mehr Kapital langfristig zu investieren. Auf deutsche Versicherer dürfte dies aber kaum zutreffen.Der von der EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen verabschiedete Green Deal soll auch von der Versicherungswirtschaft über Investitionen unterstützt werden.

Eine vorweihnachtliche Bescherung war die jetzt beschlossene Reform von Solvency II für die deutsche Versicherungswirtschaft nicht. Geschenke wurden nicht verteilt. Vielmehr kam es in der Einigung zwischen EU-Parlament, Rat und Kommission nicht so schlimm wie erwartet – aus deutscher Versicherersicht wohlgemerkt. Und man muss einschränkend feststellen: So weit sich das bisher sagen lässt. Denn die Einigung ist „nur“ eine politische, sprich in den Grundsätzen. Die technische Einigung steht noch aus





boersenzeitung » / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Finanzminister Lindner lehnt grundlegende Schuldenbremse-Reform abBundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, wie von SPD und Grünen gefordert, weiterhin ab - eine Teilreform aber nicht. Im kommenden Jahr will er sie angehen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Einigung über Reform des Stabilitäts- und WachstumspaktsDie Finanzminister der EU haben sich auf eine gemeinsame Position über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts verständigt. Nun müssen sie sich noch mit dem EU-Parlament einig werden.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Erstmals fünf Deutsche dabei: Das sind die Favoriten und Paradiesvögel der Darts-WMSo viele Deutsche wie nie zuvor, ein strauchelnder Titelverteidiger und ein neuer Topfavorit: Das ist die Darts-WM 2024. Vom 15. Dezember bis 3. Januar duellieren sich im traditionsreichen Londoner 'Ally Pally' 94 Spieler und 2 Spielerinnen aus 27 Ländern. Der jüngste Teilnehmer ist gerade mal 16, der älteste 59.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Deutsche Nahost-Unterstützung: Hilfe unter unsicheren UmständenDie Bundesregierung hat die Hilfen für die Palästinensischen Gebiete geprüft – und setzt sie nun fort. Eine Zweckentfremdung sei nicht feststellbar.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Deutsche Schüler rutschen in internationaler Schulleistungsstudie abDie neuen Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie der OECD zeigen, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler in Mathe, Naturwissenschaften und Lesen deutlich abrutschen. Deutschland landet mit 475 Punkten bei den mathematischen Kompetenzen im Mittelfeld und weit hinter Singapur, Japan und Korea, die am besten abgeschnitten haben. Estland und die Schweiz können ebenfalls überzeugen. Die Ergebnisse sind alarmierend, da sie einen deutlichen Abwärtstrend zeigen.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

EUR/USD: Deutsche Inflation sinkt auf 3,2 ProzentDie deutsche Verbraucherpreisteuerung ist im November auf 3,2 Prozent gesunken. Dies ist der geringste Preisanstieg seit Juni 2021.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »