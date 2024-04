Deutsche Bundesanleihen legen nach Inflationsdaten aus der Eurozone leicht zu

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch nach Inflationsdaten aus der Eurozone etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,18 Prozent auf 132,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,37 Prozent. Die Inflation in der Eurozone hat sich im März erneut abgeschwächt. Die Jahresrate ist auf 2,4 Prozent gefallen und hat sich damit weiter dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von zwei Prozent angenähert.

"Einziger Wermutstropfen bleibt die hartnäckig hohe Preisdynamik bei Dienstleistungen", kommentiert Christian Lips, Chefvolkswirt der Nord/LB. Hier komme den bevorstehenden Lohnabschlüssen eine hohe Bedeutung zu, daher wolle die EZB noch neue Daten zur Lohnentwicklung abwarten."Der April wird aber der letzte Wartemonat, ab Juni stehen die Zeichen dann auf Zinssenkung - und dies dürfte kommende Woche vom EZB-Rat noch deutlicher als bisher kommuniziert werden", schreibt Lip

