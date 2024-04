Der klassische Trenchcoat: Ein zeitloser Allrounder

Pünktlich zum Frühlingsbeginn brauchen wir die passende Übergangsjacke im Schrank. Sie sollte schick, gut kombinierbar und preiswert sein. Ein Trenchcoat ist da die passende Wahl. Er zählt zu den Klassikern der Modegeschichte und ist bis heute ein toller Allrounder. Welche unterschiedlichen Modelle es gibt und wie ihr sie zu einem Statement-Piece machen könnt, zeigen wir euch.

Der Klassiker: Trenchcoats, die nie aus der Mode kommen Der klassische Trenchcoat in Beige oder Khaki ist ein Must-have in jedem Kleiderschrank. Er verleiht Outfits eine zeitlose Eleganz und passt zu nahezu allen Anlässen. Die klassischen beigefarbenen, schwarzen oder braunen Trendjacken sind oft mit einem Gürtel und einem Kragen ausgestattet. So wird die Taille betont, was besonders kleinere Menschen größer wirken lässt.Tipp: Der passende Mantel für kleine Menschen sollte am besten eine Handbreit über oder unter dem Knie ende

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Karte zeigt: Hier würden Sie landen, wenn Sie ein Loch durch die Erde buddelnWenn man ein senkrechtes Loch in die Erde graben würden, wo käme man dann eigentlich wieder raus? Das verraten uns Antipodenkarten wie die von AntipodesMap.com.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Karte zeigt: Hier landen Sie, wenn Sie ein Loch durch die Erde buddeln würdenWenn man ein senkrechtes Loch in die Erde graben würden, wo käme man dann eigentlich wieder raus? Das verraten uns Antipodenkarten wie die von AntipodesMap.com.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Sandra Hüller: Triumph in der Oscarwoche – sie fährt nächsten Mega-Job einFür Sandra Hüller läuft es gerade so richtig rund: erst die Oscar-Nominierung und nun ist sie noch das neue Kampagnengesicht von Phoebe Philo.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Der Natur zu schaden ist ein Investmentrisiko, sie zu bewahren eine ChanceDie Natur steht unter steigendem Druck. Dabei basieren gesunde Kapitalmärkte auf einer gesunden Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »