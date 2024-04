Leverkusen Trainer Xabi Alonso freut sich auf das Pokalfinale

Bayer Leverkusen hat beste Chancen auf das Double. Auf dem Weg ins Pokalfinale will sich der Bundesliga-Tabellenführer von Zweitligist Düsseldorf nicht aufhalten lassen. Doch der Trainer warnt auch. Xabi Alonso war Weltmeister, zweimal Europameister und gewann zweimal die Champions League. Doch beim Gedanken an sein einziges Pokalfinale in Berlin bekommt der Trainer von Bayer Leverkusen glänzende Augen - dabei hat er nicht einmal mitgespielt.

„Das Szenario war unglaublich, die Stimmung war fast wie bei einem Champions-League-Finale“, sagte der Spanier, der 2016 beim Final-Sieg mit dem FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Elfmeterschießen wegen einer Rippenprellung 120 Minuten auf der Bank saß. „Es ist trotzdem eine schöne Erinnerung für mich“, sagte er: „Ein Finale zu spielen, ist das vielleicht schönste Gefühl für einen Fußballer

