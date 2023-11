Der Homburger Nikolausmarkt beginnt am Montag, 27. November, und hat erstmals über zwei Wochen seine Buden geöffnet – samt großem Programm. Wenn das Wetter mitspielt und der November seine Schleusen mal ausnahmsweise schließt, dann könnte es zur Eröffnung des Homburger Nikolausmarktes am Montag auf dem historischen Marktplatz gern so aussehen. „Bleibt alles anders“ hatte der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer in seinem gleichnamigen Hit getextet.

Dieses „Bleibt alles anders“ könnte auch gut als Motto für den 48. Homburger Nikolausmarkt dienen. Der startet am kommenden Montag, 27. November – und bringt zum ersten Mal volle 14 Tage vorweihnachtliche Stimmung in die historische Altstadt. Doch damit nicht genug: Zum Ende wird es am Abschlusstag, dem 10. Dezember, auch zum ersten Mal ein Feuerwerk geben





