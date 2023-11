Behördliche Genehmigungen in der Luftfahrt

In der Luftfahrt geht beinahe nichts ohne Genehmigung durch die zuständige Luftfahrtbehörde. Dabei kann es um die Betriebsgenehmigung für einen Flugplatz oder deren Änderung gehen, um die Genehmigungen für ein Luftfahrtunternehmen, um Themen aus den Bereichen Flugsicherheit (aviation safety) genauso wie um Anforderungen der Luftsicherheit (aviation security) und so weiter.

Auch Piloten und anderes Personal benötigen Lizenzen, Berechtigungen, Erlaubnisse und so weiter, bis hin zur Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem deutschen Luftsicherheitsrecht.In allen Fällen, in denen eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, bedeutet dies, dass immer erst die Luftfahrtbehörde 'grünes Licht' geben muss, bevor das Unternehmen oder der Mensch loslegen darf. Solange die Genehmigung noch nicht da ist, darf der Flugplatz nicht betrieben werden, dürfen Flüge nicht stattfinden, darf der Pilot nicht fliegen und so weiter. Für die betroffenen Unternehmen oder auch Personal der Luftfahrt kann das zu frustrierenden Situationen führen





airliners_de » / 🏆 84. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lancaster Resources erhält behördliche Genehmigung für erstes Bohrprogramm7. November 2023, Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Lancaster Resources Inc. (CSE: LCR | OTCQB: LANRF | FRA: 6UF0) ('Lancaster') freut sich, die behördliche Genehmigung für sein erstes

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Bauantrag, Genehmigungen und Planung: Das muss man unbedingt beachten, bevor man einen Balkon anbautLeipzig (ots) - Dem Wunsch nach einem eigenen Balkon stehen nicht selten diverse bürokratische Hürden entgegen, die keinesfalls übersehen werden dürfen: Dazu gehören die Einreichung von Bauanträgen, die

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

EU-Kommission will Genehmigungen für Windkraft stärker digitalisierenEU-Kommission will Genehmigungen für Windkraft stärker digitalisieren

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

- EU-Kommission will Genehmigungen vereinfachenFür einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien hat die EU-Kommission vereinfachte Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen angekündigt.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

EU-Kommission will Genehmigungen für Windkraftanlagen vereinfachenFür einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien hat die EU-Kommission vereinfachte Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen angekündigt. Das geht...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Wetter und Genehmigungen könnten Start des Rügener LNG-Terminals gefährdenDas Wetter und noch fehlende Genehmigungen könnten laut Bundesregierung den geplanten Start des Rügener Terminals für Flüssigerdgas (LNG) im Winter gefährden.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »