Demokratieforum Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück

Zum Jubiläum"375 Jahre Westfälischer Frieden" werden NDR und SWR erstmals in einer Gemeinschaftsproduktion das erfolgreiche Format"Demokratie-Forum" nach Osnabrück holen. Am 25. Oktober 2023 wird im Felix-Nussbaum-Haus unter der Leitung von Moderator Michel Friedman zum Thema Krieg und Frieden diskutiert.

Die globalen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treten rund eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn immer stärker hervor. Das ist ein zentrales Ergebnis des aktuellen Friedensgutachtens, das führende Friedensforschungsinstitute jährlich veröffentlichen. Die Friedensforscher sind sich sicher, dass es in der Ukraine noch lange keinen Frieden geben wird.

Darüber diskutiert Michel Friedman beim Demokratieforum"Zwischen Krieg und Frieden" mit seinen Gästen. An dem Forum werden voraussichtlich folgende Gesprächsgäste teilnehmen: Sicherheitsexperte Carlo Masala, deutscher Politikwissenschaftler und Professor für Internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Bundeswehr-Universität München headtopics.com

Ursula Schröder, Professorin für Politikwissenschaft, Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg Michael H. Roth, deutscher Politiker (SPD) und Politologe. Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2013 bis 2021 Staatsminister für Europa beim Bundesminister des Auswärtigen. Von 2014 bis zu seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung 2021 war er außerdem Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Seit 2021 ist Roth Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages.

Der NDR überträgt die Veranstaltung live am 25. Oktober 2023 auf NDR.de und zeitversetzt am 27. Oktober um 0:30 Uhr (in der Nacht auf den 28. Oktober) im NDR Fernsehen.

Weiterlesen:

ndr »

Kaarst: Das Marienheim-Hospiz ist ein Haus des LebensIm Kaarster Marienheim-Hospiz werden jährlich bis zu 100 Sterbende und ihre Angehörigen liebevoll begleitet. Für die Mitarbeitenden ist es nicht immer leicht, Abschied zu nehmen. Ein Besuch zeigt, dass das Marienheim niemanden vergisst. Weiterlesen ⮕

Zivilprozess: Bagger reißt Haus in Bayern ab – Mieter noch drin!Ein Haus wird abgerissen, eine Mieterin ist noch drin – sie hatte Todesangst. Jetzt kommt es zum Zivilprozess. Weiterlesen ⮕

15 Bewohner aus brennendem Haus in Fürstenwalde gerettetMehrere Menschen mussten in Fürstenwalde mit einer Drehleiter von ihren Balkonen gerettet werden. Im Keller eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Erst vor zwei Tagen gab es einen ähnlichen Brand im Landkreis Oder-Spree. Weiterlesen ⮕

Demonstration vor dem Russischen Haus in Berlin: „Russland ist ein terroristischer Staat“Am Mittwochabend demonstrierten etwa 150 Teilnehmer für die Schließung des Russischen Hauses in Berlin, aus Solidarität mit der Ukraine. Weiterlesen ⮕

Colonia-Haus: Stillstand bei Kölns höchstem WohngebäudeDie Kräne sind da, aber es geht (scheinbar) nicht weiter. Wie ist der Stand bei Kölns höchstem Wohngebäude? Weiterlesen ⮕

Schluss mit „Hotel Mama“: Italienerin klagt 40 und 42 Jahre alte Söhne aus dem HausMehrfach hatte eine Rentnerin in Italien vergeblich versucht, ihre erwachsenen Söhne zum Auszug zu bewegen. Nun zog sie vor Gericht – und bekam Recht. Weiterlesen ⮕