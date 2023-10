Israelische Armee will Bodeneinsatz im Gazastreifen in der Nacht ausweiten

Nach Darstellung des militärischen Arms der Hamas gibt es bereits an zwei verschiedenen Orten im Norden und im Zentrum des Gazastreifens israelische Bodeneinsätze.

Zuvor hatte die israelische Armee bereits ihre Luftangriffe verstärkt. UN-Generalsekretär Guterres warnte angesichts der Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen vor einer beispiellosen Lawine menschlichen Leids.Landesamt für Gesundheit bestätigt nach "Hot Chip Challenge" Untersuchung

In der Nacht mit Panzern angegriffen: Israelische Armee meldet größeren Einsatz von Bodentruppen im GazastreifenBiden zweifelt palästinensische Angaben zu Toten an + Netanjahu will Hamas-Angriff nach Krieg untersuchen lassen + Hamas bereitet sich auf Scheitern der Geisel-Verhandlungen vor + Der Newsblog. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee bereitet Offensive gegen Hamas vorAm frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Internet im Gazastreifen zusammengebrochen Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel. Das Unternehmen sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten Weiterlesen ⮕

