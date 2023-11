Debatte um den Nahost-Konflikt: „Ich werde nicht mehr gesehen“ Politiker fordern von arabischstämmigen und muslimischen Menschen, sich von Terror zu distanzieren. Das schließt sie aus, sagt Raid Naim. Raid Naim in Berlin: „Es ist ja nicht so, dass ich eine andere Zugehörigkeit hätte“ Foto: Sophie Kirchner Mir geht es nicht gut. Ich bin extrem müde. Und zerrissen zwischen Wut und Angst, Kampf und Kapitulation. Raid Naimist 47, IT-Manager für Higher Education und Digitalisierung von Bildung.

Die taz protokolliert, was er erzählt hat. Mein ganzes Leben ist geprägt von meiner Beziehung zum Nahostkonflikt und zu Deutschland. In jedem Krieg zwischen Israel und Gaza gab es für mich bisher immer einen Weg, mit den Widersprüchen klarzukommen. Ich habe im deutschen Diskurs Punkte gesehen, an die ich anknüpfen konnte. Ich hatte den Eindruck, man kann nachempfinden, wie es mir als jemandem mit enger Familie in Gaza geht. Doch dieses Mal ist da vollkommene Dunkelhei





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

CDU-Politiker Laschet kritisiert Teilnahme von LGBTQ-Menschen an pro-palästinensischen DemonstrationenArmin Laschet, Außenpolitiker der CDU, äußert sein Unverständnis darüber, dass sich Vertreterinnen und Vertreter sexueller Minderheiten pro-palästinensischen Demonstrationen anschließen. Er warnt vor den Gefahren für LGBTQ-Menschen im Herrschaftsgebiet der Hamas und betont die Wichtigkeit von Diversität und Demokratie in Israel. Laschet fordert außerdem, Flüchtlinge mit antisemitischen Einstellungen von der Einreise nach Deutschland abzuhalten.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

„Das Maskulinum ist das Neutrum“: Macron positioniert sich gegen das GendernAus Sicht des französischen Präsidenten verkörpert das Gendern einen Zeitgeist, dem man nicht nachgeben müsse. In Frankreich ist inklusive Sprache seit 2021 an Schulen verboten.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Israels Krieg gegen den Terror: Was die Menschen in Gaza jetzt erlebenEin Dolmetscher, der 150 Menschen bei sich aufnimmt. Eine Frau, die zwei Tage nicht auf die Toilette darf. Und ein Uni-Absolvent aus Israel, der vor den Trümmern seines Hauses steht. Hier erzählen sie ihre Geschichten.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Was Bilder von Terror und Gewalt aus Nahost mit Menschen machenAktuell verbreiten sich zahlreiche Fotos und Videos von den Gräueltaten der Hamas. Was machen diese Bilder mit uns und wie können wir uns schützen?

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

- Das sagen Kirchen, Politiker und Mediziner zur SterbehilfeDie Sterbehilfe-Debatte hat seit der Karlsruher Entscheidung zum selbstbestimmten Tod eine andere Richtung eingeschlagen. Jetzt will der Bundestag entscheiden. Was sagen die Beteiligten?

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Migrationsgipfel im Kanzleramt – das sagen Hamburger PolitikerBis tief in die Nacht hinein haben die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder im Kanzleramt in Berlin getagt. Vor

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »