Aktien-ETFs: Einfacher Einstieg in die Börse mit Risiken

Wenn sich Anfänger an die Börse wagen, wird ihnen von Finanzberatern und Verbraucherschützern oft zu sogenannten Aktien-ETFs geraten. Zu Recht: Damit können sie unkompliziert in Aktien investieren. Die Gebühren sind niedrig und selbst kleine Beträge lassen sich so anlegen. Doch auch wenn sich ETFs für Anfänger eignen, sind sie nicht ganz ohne Risiko.

'Auch damit investieren Anleger in Aktien, nur dass diese in Fonds gebündelt werden', sagt Markus Jordan, Geschäftsführer des Anlegerportals ExtraETF. Daher gebe es dort grundsätzlich auch die gleichen Risiken. 'Bei einer Konjunkturflaute zum Beispiel kann der Kurs fallen', so Jordan. Diversifizieren sei wichtig, sagt Gerrit Fey. Er leitet beim Deutschen Aktieninstitut den Fachbereich Kapitalmärkte. Das gehe natürlich mit einzelnen Aktien, aber gerade bei kleinen Anlagesummen seien Aktienfonds oder Aktien-ETFs dazu gut geeignet. Diese fassen nämlich die Entwicklung vieler Aktien zusammen und bilden diese nach. Wer Anteile kauft, investiert so auf einen Schlag in viele Unternehmen gleichzeitig





