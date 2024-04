Deadpool und Wolverine: Ein neuer Film für das MCU

Deadpool and Wolverine erscheint dieses Jahr im Sommer und ist etwas ganz Neues für das familienfreundliche MCU von Disney . Während der CinemaCon konnten manche Journalisten einen Blick auf den neuen Film werfen, der fast alles darf.

Neben Wolverine, der die Zuschauer anschreit, ihre Handys im Kinosaal leise zu stellen, gibt es auch einige Witze in Richtung Disney, Fox und Kevin Feige, dem Boss der Marvel-Studios. Das beschriebene Footage zeigt, was uns in Deadpool and Wolverine erwartet.Die 5 schlechtesten Videospiel-Filme aller Zeiten laut IMDb

Dabei ist Deadpool 3 ein besonderer Film für Disney, denn es wird der erste R-Rated Film des MCU sein. Die Altersgesetze in den USA funktionieren ein wenig anders als bei uns. R-Rated heißt, dass man unter 17 nicht ohne einen Erwachsenen in den Film darf.

Deadpool Wolverine MCU Disney Cinemacon

