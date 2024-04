Deadpool & Wolverine: Das dritte Deadpool-Kinoabenteuer startet 2024

Das Mammut-Projekt MCU hat Markus bis heute in seinem Bann, sodass er alles, was Film und Serie dazu hergeben, genüsslich aufsaugt.

Im Fall der kommenden „Deadpool“-Fortsetzung ist daher meist von „Deadpool 3“ die Rede, schließlich handelt es sich nun mal um das dritte Leinwandabenteuer des Söldners mit der großen Klappe nach „Deadpool“ und „Deadpool 2“ .

Das Crossover von Deadpool und Wolverine: Ein Trinkbecher zeigt Wolverine im kompletten AnzugEin Trinkbecher, der auf der CinemaCon in Las Vegas verteilt wurde, zeigt Hugh Jackman in seinem Wolverine-Kostüm mit scharfen Krallen. Dieser Becher könnte einen Hinweis auf die Handlung der Fortsetzung von Deadpool liefern.

Neben Marvel-Legende Hugh Jackman: DC-Star soll wohl in „Deadpool 3“ als Wolverine mitmischen„Deadpool & Wolverine“ könnte einen Cameo umfassen, der einen DC-Star ins MCU holt. Die Fans sind sich jedoch uneinig, ob diese Besetzung..

Hugh Jackman-Rückkehr in Deadpool 3: Neue Bilder zeigen den gelben Wolverine-Anzug in voller PrachtVon der CinemaCon erreicht uns ein neuer Einblick in den Marvel-Film Deadpool & Wolverine. Zu sehen gibt es die Helden im vollen Kostüm, was vor allem bei Hugh Jackmans X-Men-Veteran spannend ist.

Marvel-Highlight „Deadpool 3“: Ausgerechnet ein Trinkbecher liefert uns neuen Blick auf WolverineDas Crossover von 'Deadpool und Wolverine' wird mit großer Spannung erwartet, auch wenn bisher wenig über die 'Deadpool'-Fortsetzung bekannt..

Laut 'Stranger Things'-Macher: 'Deadpool & Wolverine' ist nicht 'Deadpool 3' – und das nicht nur aus dem offensichtlichsten GrundDas Mammut-Projekt MCU hat Markus bis heute in seinem Bann, sodass er alles, was Film und Serie dazu hergeben, genüsslich aufsaugt.

