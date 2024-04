Darmstadt 98 verliert gegen Freiburg und steigt möglicherweise ab

Für Darmstadt 98 könnte der vage Traum von einer weiteren Saison in der Bundesliga bereits kommende Woche endgültig platzen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht verlor in einer schwachen Partie mit 0:1 gegen den SC Freiburg und wartet auch nach 190 Tagen weiter auf einen Ligasieg. Bereits am kommenden Spieltag würde der Abstieg bei eigenem Patzer feststehen, sollten die auf dem Relegationsplatz liegenden Mainzer punkten. Ritsu Doan traf entscheidend.

Kämpferisch konnte Lieberknecht seiner Mannschaft mal wieder nichts vorwerfen, von Beginn an waren die Lilien giftig in den Zweikämpfen. Doch in Abwesenheit des verletzten Toptorschützen Tim Skarke mangelte es wie so oft an spielerischen Lösungen, die beste Umschaltaktion verschenkte Oscar Vilhelmsson mit einem zu ungenauen Querpass auf Aaron Seydel . Da auch Freiburg ohne den gesperrten Lucas Höler wenig einfiel, spielte sich die Partie lange Zeit nur im Mittelfeld ab.

Darmstadt 98 Bundesliga Abstieg SC Freiburg Torsten Lieberknecht Ritsu Doan Christian Streich FC Augsburg

