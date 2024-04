YouTube Das Format „ Bulletproof – Die Challenge “ von 7 vs. Wild Ex-Kandidat und Outdoor-Profi Ottogerd „ Bulletproof “ Karasch schickt unvorbereitete Menschen auf einen Lehrgang zur Bundeswehr .

Beim 48-Stunden Lehrgang bei der Bundeswehr werden die 15 Kandidaten in 5 3er-Teams eingeteilt und müssen gemeinsam im Team verschiedene Challenges absolvieren. Je nach Kriterien der Aufgaben gibt es Punkte und am Ende auch ein Gewinner-Team.3 fantastische Anime-Serien, die ihr auf Netflix schauen könntNicht nur die Teams, sondern auch die einzelnen Kandidaten untereinander haben ihre eigenen Stärken und Schwächen, die sie mit in die Übung bringen.

Folge Zwei ist bereits auf YouTube erschienen, um Spoiler zu vermeiden, beziehen wir uns aber nur auf Folge 1. Die neuste Folge kann schon vorab auf„Ihr könnt uns alle mal“ 7 vs. Wild Staffel 3 ist vorbei – So viel wiegen die Teams am Ende des AbenteuersJa und Nein. Die Serie funktioniert schon bedeutend anders als 7 vs. Wild, aber es gibt auch parallelen. Wieder einmal wird ein gemischtes Teilnehmerfeld in eine Extrem-Situation gebracht, um zu schauen, wie sich die Menschen dabei schlagen.

Die Serie ist aber vom Aufbau so unterschiedlich, dass vermutlich beide Serien ohne Probleme koexistieren können, vor allem weil sie auch zu unterschiedlichen Zeiten erscheinen. Otto Bulletproof, der Ausrichter der Show, hatte in der Vergangenheit Filme und Serien

