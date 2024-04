Darmstadt 98 verliert 0:1 gegen Freiburg

Darmstadt - Im ersten Sonntagsspiel des 29. Bundesliga -Spieltags hat der SV Darmstadt 98 0:1 gegen den SC Freiburg verloren.

Die Hausherren standen zu Beginn in der Defensive zwar durchaus stabil und erspielten sich auch ein paar gute Gelegenheiten: Dennoch waren es in der 36. Minute die Gäste, die durch ein Tor von Ritsu Doan in Führung gingen. Der Japaner schlenzte den Ball nach einem Doppelpass mit Michael Gregoritsch ins lange linke Eck.

Im zweiten Durchgang zogen sich die Freiburger zurück und ließen die Hausherren kommen. Der Tabellenletzte konnte daraus aber nicht viel Kapital schlagen, sodass die Qualität der Partie abflachte. Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Breisgauer. Durch die Niederlage ist Darmstadt bereits mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt bereits zwölf Punkte und es stehen nur noch fünf Spiele an. Freiburg befindet sich derweil auf Platz acht weiter im Kampf um die internationalen Plätze. Für das Team von Trainer Christian Streich geht es am kommenden Sonntag gegen Mainz weiter, Darmstadt ist bereits am Samstag im Keller-Duell gegen Köln gefordert.

Darmstadt 98 Freiburg Bundesliga Fußball Niederlage

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball Bundesliga: Darmstadt gegen Freiburg - Liveticker - 29. SpieltagLiveticker vom Spiel SV Darmstadt 98 gegen SC Freiburg vom 14.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

SV Darmstadt 98 - SC Freiburg : | 29. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel SV Darmstadt 98 - SC Freiburg

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

SV Darmstadt 98 - SC Freiburg : | 29. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel SV Darmstadt 98 - SC Freiburg

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Rotations bei Rheinländern vor Spiel gegen DarmstadtBei den Rheinländern, die das Hinspiel Mitte November in der BayArena dank der Treffer Grimaldos (23.), Kossounous (57.), Tahs (73.) und Tellas (83.) mit 4:0 für sich entschieden und die die Meisterschaft ohne Schützenhilfe bereits am 21. April in Dortmund perfekt machen könnten, hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim gleich sechsmal rotiert. Hrádecký, Hincapié, Kossounou, Iglesias, Tella und Hložek bekommen den Vorzug vor Kovář, Stanišić, Tapsoba, Frimpong, Schick und Adli (allesamt auf der Bank).Betrachtet man die aktuelle Form beider Mannschaften, gehen die Hausherren sicherlich leicht favorisiert in diese Partie. Unter Trainer Bo Henriksen sind die Nullfünfer vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen und konnten zwei von drei Spielen gewinnen. Darmstadt hingegen ergatterte nach drei Pleiten am Stück vergangene Woche zumindest mal wieder einen Punkt beim VfL Bochum, tritt aber aktuell weiter auf der Stelle

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Sieg gegen ManUnited: Chelseas Palmer dreht Spiel in der zehnten und elften Minute der NachspielzeitChelsea führte 2:0, dann kam Manchester zurück und sah wie der Sieger aus. In der Nachspielzeit hatte jedoch Cole Palmer seinen großen Auftritt und schoss die Londoner zum ersten Sieg gegen United seit 2017.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga heute: Darmstadt - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & LivestreamDer SV Darmstadt 98 empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »