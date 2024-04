Claire Williams wird in die Geschäftsleitung von Williams Grand Prix berufen

Williams Grand Prix teilt mit, dass Claire Williams mit Wirkung vom 1. April 2012 in die Geschäftsleitung berufen wird. Die Tochter des Teamgründer s Frank Williams war bisher Pressechefin des britischen Traditionsteams, sie wird dann Direktorin für Marketing und Kommunikation . Claire arbeitet seit zehn Jahren für das Team ihres Vaters, das 2011 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde und in der WM auf den neunten Platz abstürzte.

Claire Williams wird Dominic Reilly ersetzen, der das Unternehmen im März nach acht Jahren verlassen hat. Claire Williams wird für die Kommunikation zuständig bleiben und überdies also für die Sponsorensuche zuständig sein. Dabei kann man ihr nur viel Glück wünschen. Williams verlor im Winter Langzeitpartner AT&T (Telekommunikation/ USA) und steht sportlich (hoffentlich) vor einem Neuaufbau.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Pri

