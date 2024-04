Williams gibt konservative Strategie nicht die Schuld am Verlust des Grand Prix von Österreich

Hat Williams durch eine zu konservative Strategie für Felipe Massa und Valtteri Bottas den Sieg beim Grand Prix von Österreich verschenkt? Das Team sagt nein und freut sich über das beste Ergebnis seit über zwei Jahren.Nach dem großen Jubel am Samstag und Startplatz 1 und 2 für Felipe Massa und Valtteri Bottas stand am Sonntag nur der Finne auf dem Podium – als Dritter hinter Nico Rosberg und Lewis Hamilton.

Bei Williams hatte man beschlossen, gar nicht erst zu versuchen, den Mercedes von Rosberg hinter sich zu halten und hatte den Deutschen schon beim ersten Boxenstopp ziehen lassen. Ansonsten wären die Reifen wohl vor Rennende in die Knie gegangen, glaubt das Team. «Es bestand die Möglichkeit, dass wir es nicht bis ins Ziel geschafft hätten, wenn wir das Gleiche wie Nico getan hätten», sagte Williams-Chefingenieur Rob Smedley bei der. «Wir waren mit den Reifen am Limit. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was wir erreicht habe

