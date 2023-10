Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FSV Mainz 05, 2:2 (1:0)

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Bochum gegen den 1. FSV Mainz 05. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Kevin Stöger versenkte vor 25.000 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für den VfL Bochum 1848. Wenig später kamen Tom Krauß und Jae-sung Lee per Doppelwechsel für Dominik Kohr und Stefan Bell auf Seiten des FSV ins Match (33.). Zur Pause reklamierte der VfL eine knappe Führung für sich. Mit einem Wechsel – Aymane Barkok kam für Ludovic Ajorque – startete Mainz in Durchgang zwei.

Der VfL muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 23 Gegentore verdauen musste. Am liebsten teilt Bochum die Punkte. Da man aber auch schon viermal verlor, befindet sich die Mannschaft derzeit in der Abstiegszone. headtopics.com

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Mainz ist deutlich zu hoch. 24 Gegentreffer – kein Team der Bundesliga fing sich bislang mehr Tore ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der 1. FSV Mainz 05 deutlich. Insgesamt nur zwei Zähler weist das Schlusslicht in diesem Ranking auf.

Mit diesem Unentschieden verpasste Bochum die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der VfL trotzdem und steht nun auf Rang 16.Der VfL Bochum 1848 tritt kommenden Freitag, um 20:30 Uhr, beim SV Darmstadt 98 an. Einen Tag später empfängt der FSV RB Leipzig. headtopics.com

