Bundesliga live: VfL Bochum - FSV Mainz 05

9. Spieltag in der Bundesliga! Am Freitagabend (27. Oktober 2023) können sowohl Mainz 05 als auch der VfL Bochum ihren ersten Saisonsieg feiern. Beide Teams bekleiden aktuell Platz 17. und 18. und könnten mit einem Dreier den Schritt raus aus dem Tabellenkeller machen. Am Samstagnachmittag (15.

30 Uhr) stehen dann folgenden Partien auf dem Programm: Werder Bremen empfängt Union Berlin, der FC Augsburg spielt gegen den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach muss gegen den FC Heidenheim ran (im Ticker bei GladbachLIVE), Bayern München trifft auf den SV Darmstadt und die TSG Hoffenheim spielt auswärts beim VfB Stuttgart. Im Abendspiel trifft der 1. FC Köln noch auf RB Leipzig (18.30 Uhr/live im EXPRESS.de-Ticker).

Bundesliga heute: VfL Bochum - Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & LivestreamDer VfL Bochum 1848 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können. Weiterlesen ⮕

Mainz 05: Mit Widmer und Guilavogui in der Abwehr zum VfL Bochum?Kriegt Mainz 05 seine Wackel-Abwehr (schon 22 Gegentore) vielleicht mit neuem Personal endlich wieder dicht? Widmer und Guilavogui drängen in die Startelf! Weiterlesen ⮕

Fußball Bundesliga: Bochum gegen Mainz - Liveticker - 9. SpieltagLiveticker vom Spiel VfL Bochum gegen 1. FSV Mainz 05 vom 27.10.2023: heute live. Weiterlesen ⮕

Bochum hofft auf Befreiungsschlag gegen MainzBisher gab es wenig Grund zur Freude. Nach acht Spielen ohne Sieg rangieren Bochum und Mainz auf den beiden letzten Bundesliga-Tabellenplätzen. Nun treffen beide Teams aufeinander. Weiterlesen ⮕

Svensson spürt den Druck: Warum Mainz in Bochum gewinnen MUSS!2 Punkte, Tabellen-18. – vorm Abstiegs-Knaller in Bochum gibt sich Mainz-Trainer Svensson kämpferisch: „Ein sehr wichtiges Spiel, wir müssen jetzt liefern!“ Weiterlesen ⮕

Cristian Gamboa verlängert beim VfL Bochum Vertrag um ein JahrRoutinier Cristian Gamboa verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum um ein weiteres Jahr. Damit bleibt der 34-Jährige dem Ruhrpottklub mindestens bis 2025 erhalten. Weiterlesen ⮕