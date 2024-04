Brände in Griechenland nach wochenlanger Trockenheit

Nach mehr als fünf Wochen ohne Regen sind in Griechenland am Wochenende zahlreiche Brände ausgebrochen. Allein am Samstag zählte die Feuerwehr 72 Busch brände und Brände auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die meisten davon brachen auf Kreta und in Mittelgriechenland aus. Sie konnten unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Mann sei auf Kreta beim Versuch, sein Haus in der Nähe des kleinen Hafens von Ierapetra zu schützen, ernsthaft verletzt worden, berichtete der griechische Rundfunk (ERT). Der Zivilschutz erklärte Alarmbereitschaft, weil ab heute Abend und bis Dienstag in der Ägäis Stürme einsetzen sollen. „Winde mit einer Stärke von 7 bis 8 werden erwartet, was die Situation äußerst gefährlich macht“, warnte der Zivilschutz. Es herrsche die zweithöchste Alarmstufe, hieß es. Vergangenes Jahr hatten in Griechenland Waldbrände, die zum Teil wochenlang tobten, große Schäden angerichtet. Betroffen war unter anderem der Süden der Touristeninsel Rhodo

Brände Griechenland Trockenheit Kreta Mittelgriechenland Verletzte Zivilschutz Stürme Ägäis

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Brände: Hoher Schaden nach KüchenbrandSinsheim (lsw) - Ein Küchenbrand in einem Reihenhaus hat in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen hohen Schaden verursacht. Der Schaden werde auf bis zu

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

EM 2024: Georgien schnappt sich Ticket nach Deutschland - Sieg im Elferkrimi gegen GriechenlandGeorgien fährt zur EM 2024 nach Deutschland. Die Mannschaft von Trainer Willy Sagnol schlug Griechenland im Playoff-Finale im Elfmeterschießen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Tausende Flüchtlinge kommen mit neuem „Griechenland-Trick“ nach DeutschlandEinem Bericht zufolge ist ein neuer Trend in der Asylmigration nach Deutschland erkennbar. Ein legaler Trick ermöglicht es Flüchtlingen, über Griechenland einzureisen und hier Asylanträge zu stellen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Tausende Flüchtlinge kommen mit neuem „Griechenland-Trick“ nach DeutschlandEinem Bericht zufolge ist ein neuer Trend in der Asylmigration nach Deutschland erkennbar. Ein legaler Trick ermöglicht es Flüchtlingen, über Griechenland einzureisen und hier Asylanträge zu stellen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Bahnhofsvorsteher droht lebenslange Haft: Zusammenstöße in Athen bei Protesten nach Zugkatastrophe in GriechenlandNach dem Zugunfall mit mindestens 57 Toten werfen Demonstrierende der Regierung staatliches Versagen vor. Der Bahnhofsvorsteher wird unterdessen vor Gericht erwartet.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Was Piknik und Trump mit dem Terror von Moskau zu tun habenDie City Crocus Hall ist nach dem Attenta durch schwere Brände starkt zerstört.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »