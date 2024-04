Deutscher Boxer Culcay verliert Weltmeisterschaftskampf

Der deutsche Profiboxer Jack Culcay hat den Kampf um den Weltmeistertitel im Superweltergewicht verloren. Der 38 Jahre alte Routinier unterlag im brandenburgischen Falkensee gegen den unbesiegten Russen Bachram Murtasalijew und verpasste den Gewinn des vakanten Titels des Verbands IBF. In der elften von zwölf Runden und einem sehenswerten Schlagabtausch kassierte er gegen den deutlich größeren Gegner den Knockout. «Ich bin nach vorne gegangen und wollte auch den Lucky Punch suchen.

Das ist nach hinten losgegangen», sagte Culcay selbstkritisch. «Jack hat gekämpft wie ein Löwe», sagte Ex-Profi Axel Schulz beim RBB: «Er hat abgeliefert ohne Ende.» Für Culcay war es die fünfte Niederlage im 38. Profikampf, 33 Siege gehören zu seiner Bilanz. «Da ist ihm grad ein Riesending durch die Lappen gegangen, aber so ist das als Sportler», sagte der frühere Schwergewichtler Schul

Boxen Jack Culcay Weltmeisterschaft Superweltergewicht Niederlage

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

K.o. in der elften Runde: Jack Culcay verpasst WM-Titel im SuperweltergewichtJack Culcay hat seine Chance auf den WM-Gürtel im Superweltergewicht gegen den Russen Bakhram Murtazaliev vergeben. Trotz einer guten Leistung ging er am Ende K.o..

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Deutscher Boxer: liebevoller Begleiter für Familien und AnfängerDie Wahl zwischen Hund und Katze als Haustier beeinflusst nicht nur unseren Alltag, sondern prägt auch unsere Persönlichkeit – Studien zeigen, dass Hundebesitzer tendenziell extrovertierter und sozialer sind, während Katzenliebhaber eher introvertiert und unabhängig agieren.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Deutscher Boxer: liebevoller Begleiter für Familien und AnfängerDie Wahl zwischen Hund und Katze als Haustier beeinflusst nicht nur unseren Alltag, sondern prägt auch unsere Persönlichkeit – Studien zeigen, dass Hundebesitzer tendenziell extrovertierter und sozialer sind, während Katzenliebhaber eher introvertiert und unabhängig agieren.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Deutscher Boxer: liebevoller Begleiter für Familien und AnfängerDie Wahl zwischen Hund und Katze als Haustier beeinflusst nicht nur unseren Alltag, sondern prägt auch unsere Persönlichkeit – Studien zeigen, dass Hundebesitzer tendenziell extrovertierter und sozialer sind, während Katzenliebhaber eher introvertiert und unabhängig agieren.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »