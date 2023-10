bettermoo(d) visiert Produkteinführung in den USA an: Kooperation mit einem großen US-amerikanischen Broker, der Zugang zu seinem Netz mit bis zu 50.000 Standorten des Lebensmitteleinzelhandels bietet

Vancouver, British Columbia, Kanada - 27. Oktober 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das"Unternehmen" oder"bettermoo(d)"), meldet voller Stolz eine wichtige Partnerschaft mit einem großen US-amerikanischen Einzelhandelsmakler (der"Sales-Broker"), welche die Einführung seines Referenzprodukts Moodrink in den USA zum Ziel hat.

Bei dem Sales-Broker handelt es sich um eine angesehene und erfahrene Gesellschaft, die für ihr Know-how in Vertrieb und Marketing bekannt ist. Er war auch die treibende Kraft hinter dem exponentiellen Wachstum von Konsumgütern und Herstellern auf den nordamerikanischen Einzelhandelsmärkten im Laufe von mehr als 30 Jahren.

"Wir sind außerordentlich erfreut über die mögliche Expansion in den USA durch diese Zusammenarbeit. Durch die umfassende Erfahrung des Sales-Brokers, sein solides Netzwerk und sein tiefgehendes Verständnis des Konsumentenverhaltens ist er die ideale Wahl für die Einführung von Moodrink auf dem US-Markt. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserem Bestreben, einer gesundheitsbewussten Zielgruppe hochwertige pflanzliche Optionen anzubieten. headtopics.com

Durch den rigorosen Markenauswahlprozess des Sales-Brokers befindet sich dieser in einer einzigartigen Position, um die besonderen Bedürfnisse seiner Einzelhandelspartner zu erfüllen und kontinuierliches Wachstum für seine Markenpartner zu begünstigen. Es zeichnet sich ab, dass die Kooperation von bettermoo(d) mit dem Sales-Broker das Produkt MoodrinkTM ins Rampenlicht rücken und potenziell in einem eindrucksvollen Netz von über 50.

Das Unternehmen ist hocherfreut, diese neue Partnerschaft starten zu können, und ist davon überzeugt, dass es gut aufgestellt ist, um auf dem Markt für Milchalternativen einen revolutionären Eindruck zu hinterlassen. Im Rahmen der Vereinbarung hat der Sales-Broker Anspruch auf eine Provision auf die Produktverkäufe. headtopics.com

