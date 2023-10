Misano: Wer tritt in die Fußstapfen von Max Biaggi?

Ursprünglich mit nur 3.488 Meter Länge wurde die Rennstrecke 1993 auf 4.060 Meter verlängert. Bevor die MotoGP nachkam, wurden 2006/7 weitere Umbaumassnahmen umgesetzt, die Piste wuchs erneut auf die heutigen 4.226 Meter Länger. Insbesondere die Sturzräume mussten zuletzt massiv erweitert werden, weshalb die Fahrtrichtung umgekehrt wurde. Nun wird inAuf die Zweiradakrobaten warten einige fahrerische Herausforderungen.

Der Asphalt ist sehr rauh, bietet dafür aber verhältnismässig wenig Grip. Wegen der mitunter sehr hohen Temperaturen müssen die Pirelli-Einheitsreifen Höchstleistungen bringen. Der italienische Reifenhersteller bringt in diesem Jahr für alle Klassen insgesamt 4953 Reifen mit nachsind 2298 Reifen reserviert. Zum Einsatz kommen neben bewährten Reifenmischungen auch ein neuartiger Vorderreifen, der ein Kompromiss zwischen Haftung und Haltbarkeit sein soll.

