Berlin plant den Bau von Zehntausenden neuen Schulplätzen

Berlin will Zehntausende neue Schulplätze schaffen. Doch die Kosten dafür wachsen in astronomische Höhen: Ein Schulplatz in der Hauptstadt ist derzeit mehr als doppelt so teuer wie im Rest der Republik. 2017 gründete Rot-Rot-Grün eine Initiative für Schulneubau. Ein Zeitplan für das Berliner Großprojekt fehlt. Die Berliner Schulbau-Initiative soll eines der drängendsten Probleme lösen: den Schulmangel in der Hauptstadt.

Es ist eines der zentralen öffentlichen Investitionsprogramme des Senats, bei dem die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge 25 Schulen mit 16.000 Schulplätzen schaffen soll. Hinzu kommen 10.000 weitere Plätze, die durch Sanierungen geschaffen werden sollen. Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, setzte das Land auf eine Art 'Öffentlich-Private Partnerschaft' (ÖPP), um effizienter zu werden. Doch die Kosten sind explodiert, ohne dass eine einzige neue Schule fertiggestellt worden ist





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das Bau-Desaster an der Elbe: Die Gründe, die Folgen, die ReaktionenEr ist Hamburgs pompösestes und gleichzeitig auch umstrittenstes Bauprojekt: Der Elbtower in der HafenCity – von der politischen Opposition spöttisch

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Droht Union SO ein Absturz?Berlin, Berlin, der Abstiegskampf steigt in Berlin!

Herkunft: bzberlin - 🏆 72. / 59 Weiterlesen »

Campus Berlin als Aussteller auf der Einstieg Berlin 2023 / Berufsorientierung kompakt in der Arena BerlinBerlin (ots) - Um Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen, ist das Oberstufenzentrum (OSZ) Campus Berlin zum dritten Mal in Folge auf der Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin am 17. & 18. November

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Gegen die Wohnungskrise: Für den Bau-Turbo sollen sich jetzt die Länder bewegenBund und Länder wollen den Wohnungsbau ankurbeln. Die Länder sollen einfachere und einheitliche Genehmigungsverfahren schaffen. Die Branche ist skeptisch.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Hamas und Hisbollah in Berlin: Mehr als die Hälfte DeutscheAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Berlin hat die meisten Verfahren nach KlimaprotestenDie Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat neue Aktionen angekündigt. Vor allem in der Hauptstadt sind die Mitglieder aktiv. Das zeigt sich auch bei der Berliner Justiz.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »