Berlin & Brandenburg: Ermittlungen nach Zusammenstoß von Kleintransporter mit Tram

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Zusammenstoß eines Wagens mit einer Straßenbahn in Berlin-Weißensee am Sonntagabend hat die Polizei Details zum Hergang bekannt gegeben. Wie sie am Montag berichtete, war ein 39 Jahre alte Fahrer mit seinem Kleintransporter samt Anhänger auf der Roelckestraße in Richtung Pistoriusstraße unterwegs.

Der 39-Jährige und der 50 Jahre alte Tramfahrer seien bei der Kollision leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt worden. Der 51 Jahre alte Transporterfahrer sowie ein 44-Jähriger und eine 42-Jährige, die sich in der Tram befanden, kamen mit ebenfalls leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Straßenbahn am Abend zurück auf die Schienen gehoben. Rund 30 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Die Kreuzung war laut Polizei für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

