Deutsche Shani Louk tot nach Terrorattacke der Hamas

vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Das sei ihr vom israelischen Militär in der Nacht zum Montag mitgeteilt worden, sagte Shanis Mutter Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur. Wenig später schrieb Shani Louks Schwester Adi auf Instagram: "Mit großer Trauer geben wir den Tod meiner Schwester bekannt".

Inzwischen hat das israelische Außenministerium im Onlinedienst X (vormals Twitter) bestätigt, dass die 23-Jährige identifiziert worden sei.Das Auswärtige Amt hat den Tod einer weiteren Person mit deutscher Staatsangehörigkeit als Folge der Terrorattacken der islamistischen Hamas bestätigt, sich aber nicht konkret zum Fall Shani Louk geäußert.

Kurz darauf kursierte ein Video in Sozialen Netzwerken, das die schwerverletzte Shani auf der Ladefläche eines Pickups zeigen sollte. Ihre Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, ging daher zunächst davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt wurde, aber am Leben war und sich im Gazastreifen befand. Die Mutter erklärte, ihre Tochter sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus in Gaza gebracht worden. headtopics.com

Seit ihrer Entführung kämpfte die Familie für die Freilassung von Shani Louk. Nun teilte das israelische Militär aber offenbar mit, dass die Deutsche schon bei dem Überfall am 7. Oktober von Hamas-Terroristen getötet worden sei.

Die Leiche ihrer Tochter sei bislang zwar nicht gefunden worden, sagte Ricarda Louk. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht. Das erforderliche Vergleichsmaterial hätten die Eltern schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Die Mutter geht nun wie das Militär davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. headtopics.com

Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist totDie deutsche Hamas -Geisel Shani Louk ist tot. Das berichtet ihre Mutter gegenüber RTL/ntv. Die 22-Jährige war am 7. Oktober beim Terrorangriff der Hamas auf Israel entführt worden. Weiterlesen ⮕

Familie und Behörden bestätigen: Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist tot Shani Louk war beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival verschleppt worden. Nun ist die 22-Jährige tot. Zu dem Ergebnis habe die DNA-Analyse eines Schädelsplitters geführt. Weiterlesen ⮕

Bestätigung der Familie: Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist totDie 22-jährige Shani Louk war während der Terrorattacke der Hamas auf ein Rave-Festival verschleppt worden. Nun hat die Familie bestätigt, dass die Deutsche tot ist. Weiterlesen ⮕

Deutsche Shani Louk nach Hamas-Terrorüberfall tot aufgefundenDie seit dem Hamas -Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Das sei ihr vom israelischen Militär in der Nacht mitgeteilt worden, sagte Shanis Mutter Ricarda Louk der Deutsche n Presse-Agentur. Weiterlesen ⮕

: Mutter: nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk totTel Aviv - Die seit dem Hamas -Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Das habe ihr das israelische Weiterlesen ⮕

Deutsche Shani Louk nach Hamas-Terrorüberfall tot aufgefundenDie seit dem Hamas -Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Das habe ihr das israelische Militär mitgeteilt. Weiterlesen ⮕