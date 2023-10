Bayern München besiegt Galatasaray Istanbul mit 3:1

Im Hexenkessel von Galatasaray Istanbul ware die Gastgeber gegen den FC Bayern am 3. Spieltag der Champions League über weite Strecken die bessere Mannschaft. Die ohrenbetäubende Anfeuerung der Istanbuler Fans verstummte dann aber, als Harry Kane und Jamal Musiala eiskalt die entscheidenden Treffer zum 3:1 schossen.Galatasaray lief hoch an und setzte die Münchener von Beginn an unter konstantes Pressing.

Mauro Icardi holte gegen Joshua Kimmich einen Foulelfmeter heraus und glich eiskalt per Panenka-Elfmeter aus (28.). Bis zum Halbzeitpfiff scheiterten Muhammed Aktürkoglu (38.) sowie Icardi gleich zweifach (39., 45.+1) daran, das Spiel zu drehen. Die Zahlen zur Pause sprachen eine deutliche Sprache: Noch nie ließ der FCB in einer Halbzeit mehr Torschüsse gegen sich zu (16).Verbessert startete die Elf von Tuchel in die zweiten 45 Minuten.

Die gleiche Kombination erzielte dann die Entscheidung. Auf Vorarbeit von Kane versenkte dieses Mal Musiala den Ball im Kasten zum 3:1-Endstand.Muslera - Boey, Sanchez, Bardakci, (75. Angelioo) - Tete (56. Mertens), Ayhan (80. NDombele), Aktürkoglu (75. Yilmaz), Torreira, Zaha (75. Ziyech) - IcardiBorussia Dortmund meldet sich mit einem Sieg bei Newcastle United in der Champions League zurück. In der umkämpften Schlussphase hat der BVB zweimal Riesenglück. headtopics.com

