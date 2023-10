Basketball, Euroleague: Bayern verliert auch gegen Fenerbahce

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Wieder ist ein Favorit auf den Euroleague-Titel für die Basketballer des FC Bayern zu stark. Die Gäste-Fans sorgen für ein türkisches Heimspiel.Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague erneut gegen einen Titelfavoriten verloren. Gegen Fenerbahce Istanbul unterlag das Team von Trainer Pablo Laso am Freitagabend mit 67:76 (38:41). Nach fünf Spielen in der Königsklasse haben die Münchner eine Bilanz von 2-3 Siegen.

Dort zeigte Weltmeister Andreas Obst seine Stärke. Auch wenn der Nationalspieler zuvor nur einen von fünf Dreiern traf, verkürzte er knapp 90 Sekunden vor dem Ende mit einem Distanzwurf auf 66:68. Endgültig drehen konnten die Bayern das Match allerdings nicht mehr - Isaac Bonga leistete sich einen Turnover, Obst vergab einen weiteren Dreierversuch und die Gäste präsentierten sich nervenstark an der Freiwurflinie. headtopics.com

