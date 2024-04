Bayer 04 Leverkusen: Trainer Xabi Alonso will sich nicht zu früh freuen

Das Double ist für Bayer 04 Leverkusen zum Greifen nah, sogar das Triple ist möglich. Aber Trainer Xabi Alonso möchte auf keinen Fall zu früh feiern. Trainer Xabi Alonso will sich trotz des zum Greifen nahen Double s von Bayer 04 Leverkusen nicht in Sicherheit wiegen lassen. 'Die Fans erinnern sich an Unterhaching und die Vergangenheit', sagte Alonso mit Blick auf den am letzten Spieltag verspielten Meistertitel im Jahr 2000: 'Sie haben Geduld. Wir wollen feiern, wenn es etwas zu feiern gibt.

Jetzt ist noch nicht der Moment zu feiern. Es ist noch zu früh. Deshalb sprechen wir noch nicht über die Meisterschaft, wir sprechen über den nächsten Gegner.' Alle Infos zur Bundesliga-ÜbertragungAlonso sieht gute ChanceFreilich ist auch dem früheren Welt- und Europameister die gute Ausgangsposition angesichts von 13 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern bewusst. 'Die Situation ist sehr gut gerad

