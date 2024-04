Xabi Alonso bleibt Trainer von Bayer Leverkusen

Xabi Alonso bleibt auch über den Sommer hinaus Trainer von Bayer Leverkusen . Eine Entscheidung, der Josip Stanisic zwiespältig gegenübersteht. Der bis zum Sommer vom FC Bayern ausgeliehene Abwehrspieler gibt sich nach dem Einzug ins Pokalfinale erfrischend ehrlich und offen.

Den Zeitpunkt, den Alonso für die Bekanntgabe seines Verbleibs in Leverkusen gewählt hatte, bezeichnete Stanisic als 'perfekt gewählt, damit die Mannschaft und der Verein Klarheit haben', sagte der Kroate gegenüber Sport1 nach dem souveränen 4:0-Erfolg im Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Weiter: 'Natürlich freut es jeden in der Mannschaft. Das Thema ist damit auch abgeschlossen.' So weit, so gut. Doch Stanisic machte zugleich keinen Hehl daraus, dass er sich von seiner persönlichen Warte aus eine andere Entscheidung seines Noch-Trainers gewünscht hätte. Schließlich war Alonso die Wunschlösung Nummer eins seines Stammvereins auf die Nachfolge von Thomas Tuche

