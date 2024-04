Baubeginn für BMW-Batteriewerk

Vergangene Woche kam die Genehmigung für den vorzeitigen Beginn, nun rollen in Niederbayern bereits die schweren Maschinen für den Bau des neuen BMW-Batteriewerks. Die Bauarbeiten für das neue BMW-Batteriewerk in Niederbayern haben begonnen. Am Dienstag starteten die Abtragung und Verlagerung des Bodens mit schwerem Gerät, wie ein Sprecher bestätigte. Die Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn hatte das Landratsamt Straubing-Bogen vergangene Woche erteilt.

BMW will in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen ein Werk für die Montage von bis zu 600.000 Hochvoltspeichern pro Jahr errichten. Der Bau ist umstritten, Kritiker hatten unter anderem den Verlust wertvoller Ackerflächen moniert. In einem Bürgerentscheid hatte sich im vergangenen Herbst aber eine deutliche Mehrheit der Bürger von Straßkirchen für das Werk ausgesproche

