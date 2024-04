Jeremie Frimpong: FC Bayern beobachtet Leverkusen-Spieler

Jeremie Frimpong spielt in Leverkusen bislang eine herausragende Saison. Kein Wunder, dass der FC Bayern den rechten Schienenspieler genauestens beobachtet. Nach der Niederlage gegen Deutschland hat der niederländische Nationalspieler exklusiv bei Sky auf die Gerüchte um seine Person reagiert. Drei Titel will Jeremie Frimpong in dieser Saison am liebsten noch mit Bayer 04 Leverkusen gewinnen: Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League. Da bleibt wenig Zeit, um an die Zukunft zu denken.

Wie Sky am 4. März in Transfer Update - die Show bereits berichtet hatte, steht der quirlige Außenspieler auf der Liste des FC Bayern. Aus dem Ausland sind nahezu alle Topklubs an ihm dran. Der Fokus gilt aber einzig und allein dem knackigen Saisonendspurt. 'Ich möchte einfach nur einen Titel gewinnen. Ich konzentriere mich auf diese Saison, da ich das Gefühl habe, dass wir in Leverkusen etwas Großes schaffen könne

