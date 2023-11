Bankenkrise belastet US-Immobilienmarkt

Die Bankenkrise belastet den US-Immobilienmarkt: Die Gebote für das milliardenschwere Kreditportfolio der kollabierten Signature Bank liegen weit unter Nennwert. Das Immobilienkreditportfolio der kollabierten Signature Bank wird zu erheblichen Discounts versteigert.Eine der meistbeachteten Transaktionen des Jahres erhöht den Druck auf den angeschlagenen US-Immobilienmarkt.

So zieht der Verkauf des milliardenschweren Kredit- und Assetportfolios der kollabierten Signature Bank derzeit Gebote von bis zu 40% unter Nennwert an. Kurz nach Wochenstart könnte laut Insidern ein offizieller Gewinner einer Auktion um Teile der Darlehen feststehen, die durch Wohnungen in New York City besichert sind. Das führende Gebot soll dabei von der Fondsmanagement-Sparte des Immobilienentwicklers Related Companies sowie zwei Nonprofit-Organisationen kommen und 70 Cent auf den Dollar betragen.Die Signature Bank geriet im März unter Zwangsverwaltung durch den staatlichen Einlagensicherungsfonds FDIC – eine der Höhepunkte der Krise der regionalen Geldhäuser, die Investoren über Monate in Atem hiel





boersenzeitung » / 🏆 71. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hong Kong bringt Kryptotechnik in den Immobilienmarkt - Ripple schafft die BasisIn einer bahnbrechenden Initiative haben Ripple Labs, die Entwickler der Kryptowährung XRP, und die Fubon Bank in Hongkong eine Partnerschaft geschlossen, um Einwohnern einen innovativen Zugang zu Immobilienkapital

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

EZB-Prognose: Könnten die Märkte und/oder die Politik die weiche Landung der EZB stören?Teilen: Anatoli Annenkov von der Société Générale weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone auf eine 'weiche Landung' hindeuten und dass Aufwärtsrisiken für die Inflation bestehen.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Die Lieder von Nico mit Streichern: Die Sehnsucht und die EinsamkeitNico ist auch deutsches Kulturgut. In einem Allerseelen-Programm interpretieren Kaleidoskop und Anika ihre wehen und todessehnsüchtigen Lieder.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

NFL in Frankfurt: So feiern die deutschen Fans die Chiefs und die DolphinsBeim überhaupt erst zweiten NFL-Spiel auf deutschem Boden spielten die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt. So haben die deutschen Fans die Atmosphäre erlebt.

Herkunft: watson_de - 🏆 102. / 22,5 Weiterlesen »

Die Ampel nach dem Asylkompromiss: Die Grünen haben zu knabbern, die FDP jubeltMonatelang hatten die Parteien in der Migrationsdebatte gestritten, doch nach einer Nachtschicht im Kanzleramt stand ein Deal, dem von Union bis Grüne alle zustimmten. Für den Kanzler ein großer Erfolg.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 53. / 28,125 Weiterlesen »

Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der AggressorEin Ostdeutscher schreibt ein Buch über „das Judenproblem“, ein anderer ist „total gegen Israel“. Unsere Autorin fragt sich: Was ist mit ihren Landsleuten los?

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »