Union will bezahlten Sex unter Strafe stellen

Eine Prostituierte liegt in einem Bordell auf einem Bett. Geht es nach der Union, soll bezahlter Sex unter Strafe gestellt werden. CDU und CSU sehen die Legalisierung der Prostitution als gescheitert an und fordern strengere Regeln. Taugt Schweden zum Vorbild? Im"Bordell Europas" könnten die verführerisch blinkenden roten Lichter bald ausgehen. Denn die Union will den Kauf von Sex verbieten und das aktuell geltende Prostitutionsgesetz kippen.

Ziel sei es, die betroffenen Frauen vor Gewalt und Ausbeutung zu schützen. Das geht aus einem neuen Positionspapier derhervor. Volker Ullrich, Mitglied des Unionsfraktionsvorstandes, sagte unserer Redaktion:"Es zeigt sich seit Jahren sehr deutlich – das Prostitutionsgesetz aus dem Jahr 2002 und seine Fortschreibung aus dem Jahr 2015 haben eklatante Schwächen." Der CSU-Politiker sagte, es sei mit den Werten Würde, Gleichberechtigung und Frauenrechte nicht zu vereinbaren,"dass Frauen unter Zwang oder wirtschaftlicher Not ihren Körper wie eine Ware zum Verkauf bieten müssen". durchaus aus hehren Motiven heraus erfolg





AZ_Augsburg » / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie die Panther die Strafe fürs das brutale Foul gegen Warsofsky bewertenVor dem Spiel gegen Frankfurt äußern sich Stürmer Hakulinen und Trainer Kreutzer zum überharten Check gegen AEV-Kapitän Warsofsky und das Strafmaß für den Ingolstädter St. Denis.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 68,9 Weiterlesen »

Merz und die Ex-Linke: ​Wagenknecht schielt bereits auf die Union​In den anderen Parteien wird nun debattiert, welche Folgen eine Wagenknecht-Partei für sie haben könnte. Auch in der Union von Friedrich Merz. Noch mahnt man zur Gelassenheit. Doch über einen Abgrenzungsbeschluss wie zur AfD und zur Linken wird bereits diskutiert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

HU Berlin: So haben die Studenten über die Sex-Löcher abgestimmtErst forderten Studenten in Augsburg sogenannte „Gloryholes“ für anonymen Sex, jetzt eine Hochschulgruppe der Berliner Humboldt-Universität! Doch wie zuvor in Bayern wurde der Vorschlag vom Studierendenparlament (StuPa) nun abgelehnt.

Herkunft: bzberlin - 🏆 68. / 26,25 Weiterlesen »

EZB-Prognose: Könnten die Märkte und/oder die Politik die weiche Landung der EZB stören?Teilen: Anatoli Annenkov von der Société Générale weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone auf eine 'weiche Landung' hindeuten und dass Aufwärtsrisiken für die Inflation bestehen.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Reisners Blick auf die Front: 'Die Ukraine wird in die Defensive gedrängt'Oberst Markus Reisner attestiert den ukrainischen Truppen zwar einen bedeutenden Abwehrerfolg bei Awdijiwka nördlich der Stadt Donezk. Aber insgesamt sieht er die Ukraine militärisch derzeit unter Druck. 'Russland versucht, die Ukrainer langsam abzunützen', sagt er im Interview mit ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der AggressorEin Ostdeutscher schreibt ein Buch über „das Judenproblem“, ein anderer ist „total gegen Israel“. Unsere Autorin fragt sich: Was ist mit ihren Landsleuten los?

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74,1 Weiterlesen »