B-Film „Bad Ass“ überraschend in den Top 10 der Amazon-Film-Charts

Unterhaltung Nachrichten

Der B-Actionfilm „Bad Ass“ hat es überraschend in die Top 10 der Amazon-Film-Charts geschafft, obwohl er in der Vergangenheit schlechte Bewertungen erhielt. Die Frage, warum der Film aktuell so erfolgreich ist, kann nur beantwortet werden, indem man ihn selbst bei Prime Video ansieht.

