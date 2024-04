Michael Douglas und Scarlett Johansson sind verwandt

Die Serie 'Finding Your Roots' deckt auf, welche Promis miteinander verwandt sind. Auch Michael Douglas hat eine berühmte 'DNA-Cousine', dass er mit seiner Kollegin Scarlett Johansson (39) verwandt ist. 'Machst du Witze? Oh, das ist erstaunlich. Das ist toll. Das ist cool', reagierte der Hollywood-Star überrascht auf die Verwandtschaft. 'Identische DNA-Zweige auf vier verschiedenen Chromosomen' haben. Damit sei die 'Black Widow'-Darstellerin seine 'DNA-Cousine'.

Die gemeinsamen Zweige 'tauchen in Scarletts mütterlichen Linien auf, die bis zu jüdischen Gemeinden in Osteuropa zurückreichen', führte Gates aus. Douglas schien sich sichtlich über die Gemeinsamkeit mit seinem 'Avengers'-Co-Star zu freuen. 'Das ist unglaublich. Ich freue mich darauf, Scarlett das nächste Mal zu sehen!', so der Oscarpreisträger. Douglas ist das älteste Kind von Kirk Douglas (1916-2020), einem der führenden Hollywood-Stars der 1950er- und 60er-Jahre. Dessen Eltern waren russische Juden, die nach Amerika auswanderten

