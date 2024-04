AWZ: Simone wirft Leyla aus dem Kader - Deniz versucht die Wahrheit geheim zu halten

Nachdem Leyla bei der Eiskunstlauf -WM versagt hatte, beschloss Simone , sie aus dem Kader zu werfen. Davon ahnt die Sportlerin bislang jedoch nichts. Achtung, es folgen Spoiler! Bei AWZ kommt nun trotz Deniz‘ (Igor Dolgatschew) Bemühungen die Wahrheit ans Licht. Seit dem Ende der Eiskunstlauf weltmeisterschaft versucht der Trainer des Steinkamp- Kader s vor seiner Cousine Leyla (Suri Abbassi) geheim zu halten, dass Simone (Tatjana Clasing) ihren Vertrag aufgehoben hat.

In der Hoffnung, seine Chefin doch noch umstimmen zu können, hielt er vor Leyla ihre Kündigung geheim und schickte sie auf eigene Kosten zu einer Masterclass in Helsinki. Immer wieder versucht Deniz seither, Simone davon zu überzeugen, Leyla wieder in den Kader aufzunehmen – bislang jedoch vergeblich. Er muss seiner Cousine wohl endlich die Wahrheit sagen… Simone kommt Deniz zuvor Auch Deniz‘ letzter Versuch, Simone aufzuzeigen, wie wichtig und unersetzbar Leyla für den Kader ist, scheiter

