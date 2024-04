FC Bayern mit fünf Ausfällen gegen Heidenheim und Arsenal

Der FC Bayern muss gleich fünf Ausfälle hinnehmen - Manuel Neuer und die angeschlagenen Stars wackeln nicht nur gegen Heidenheim , sondern auch gegen Arsenal . Verzichten muss Tuchel auf Torhüter Manuel Neuer , die Offensivspieler Kingsley Coman und Leroy Sané, Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. Coman kommt aus einer langen Verletzungspause und absolvierte wie der schon länger unter Schmerzen leidende Sané am Donnerstag nur ein leichtes Lauftraining.

Pavlovic sei krank, erklärte Tuchel weiter

