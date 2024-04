Auf Lebenszeit bleiben: So vereinbaren Sie ein Wohnungsrecht

Immobilien schon zu Lebzeiten weiterzugeben, hat Vorteile - unter anderem steuerliche. Manchmal wollen Eigentümer aber trotzdem weiter im vertrauten Zuhause bleiben. Das geht mit einem Wohnungsrecht .

Beim Wohnungsrecht nutzen Sie das Objekt hingegen weiterhin alleine. Das legt Paragraf 1093 BGB ausdrücklich fest."Es ist ein Recht zum Wohnen unter Ausschluss des Eigentümers", sagt Rechtsanwältin Sandra D’Ascenzo. Eigentümer, und sei es die eigene Familie, haben hier kein Mitnutzungsrecht.das eindeutig klargestellt. Der Bruder hatte seiner Schwester ein Wohnungsrecht eingeräumt. Weil sie die Räume nicht nutzte, zog er selbst ein.

Außerdem stellt der Grundbucheintrag sicher, dass das Wohnungsrecht nicht nur zwischen dem alten und dem neuen Eigentümer gilt. Es bleibt auch bestehen, sollte die Immobilie vom neuen Eigentümer weiterverkauft werden. Selbst in diesem Fall können Berechtigte also wohnen bleiben, teilt die Notarkammer Celle mit:"Käufer können das Objekt nur einschließlich des Wohnungsrechts erwerben.

Wohnungsrecht Immobilien Eigentümer Vertrautes Zuhause Rechtssicher

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Giftspinne breitet sich in Deutschland aus: So sollten Sie sich verhalten, wenn Sie sie sehenNürnberg - Im Zuge des Klimawandels breiten sich immer wieder neue Arten in Deutschland aus. Neben dem Goldschakal und der schwarzen Holzbiene trifft man nun auch einen etwas unangenehmeren Zeitgenosse häufiger an als früher: die Nosferatu-Spinne.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Wenn Sie denken, Sie kennen die Putin-Freunde der AfD, dann lesen Sie das!Der Draht von Politikern der Alternative für Deutschland nach Moskau scheint kurz – die Geschichte ihrer Kontakte dorthin ist lang. Immer wieder erregt die Frage Aufsehen: Wie viel Einfluss hat Russland auf die Partei?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Wenn Sie denken, Sie kennen die Putin-Freunde der AfD, dann lesen Sie das!Der Draht von Politikern der Alternative für Deutschland nach Moskau scheint kurz – die Geschichte ihrer Kontakte dorthin ist lang. Immer wieder erregt die Frage Aufsehen: Wie viel Einfluss hat Russland auf die Partei?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Durchlöcherte Möbel? Diese Tipps helfen gegen HolzwürmerHolzwürmer ▶ Hier erfahren Sie, was Holzwürmer sind & wie Sie sie erkennen ✓ mit welchen Hausmitteln Sie sie bekämpfen & vorbeugen ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Durchlöcherte Möbel? Da ist der Wurm drin! Das hilft gegen HolzwürmerHolzwürmer ▶ Hier erfahren Sie, was Holzwürmer sind & wie Sie sie erkennen ✓ mit welchen Hausmitteln Sie sie bekämpfen & vorbeugen ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Holzwürmer erkennen & mit diesen Tipps bekämpfenHolzwürmer ▶ Hier erfahren Sie, was Holzwürmer sind & wie Sie sie erkennen ✓ mit welchen Hausmitteln Sie sie bekämpfen & vorbeugen ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »