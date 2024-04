Immobilien weitergeben und trotzdem zuhause bleiben: Das Wohnungsrecht erklärt

Immobilien schon zu Lebzeiten weiterzugeben, hat Vorteile - unter anderem steuerliche. Manchmal wollen Eigentümer aber trotzdem weiter im vertrauten Zuhause bleiben. Das geht mit einem Wohnungsrecht .Wollen Sie Ihre selbst genutzte Immobilie verschenken oder verkaufen, aber nicht ausziehen, können Sie sich ein Wohn- oder Wohnungsrecht vorbehalten. Es ermöglicht Ihnen den mietfreien Verbleib in vertrauter Umgebung, ohne Eigentümer zu sein.

Beim Wohnungsrecht nutzen Sie das Objekt hingegen weiterhin alleine. Das legt Paragraf 1093 BGB ausdrücklich fest. „Es ist ein Recht zum Wohnen unter Ausschluss des Eigentümers“, sagt Rechtsanwältin Sandra D'Ascenzo. Eigentümer, und sei es die eigene Familie, haben hier kein Mitnutzungsrecht.Am Beispiel zweier Geschwister hat der Bundesgerichtshof das eindeutig klargestellt. Der Bruder hatte seiner Schwester ein Wohnungsrecht eingeräumt.

Das Wohnungsrecht bietet aus Sicht von Berechtigten jedoch diverse weitere Privilegien, mit denen das Wohnrecht nicht punkten kann. So dürfen sie nicht nur selbst in der Wohnung leben, sondern auch andere Menschen mit einziehen lassen - etwa Freunde oder Pflegekräfte. Sogar leer stehen lassen dürfen sie die Wohnung, wie der BGH-Fall zeigt. Eine Vermietung an Dritte sei jedoch ausgeschlossen, erläutert D'Ascenzo.

Weil sie also nicht so einfach vor die Tür gesetzt werden können, sind beispielsweise mit einem Wohnungsrecht ausgestattete Eltern ziemlich gut vor einem Rauswurf geschützt, wenn ihre Kinder oder andere Eigentümer die Immobilie zu Geld machen wollen. Noch dazu hat ein eingetragenes Wohnungsrecht auch Bestand, falls Eigentümer Begünstigte wegen eines Streits oder Ähnlichem loswerden wollen.

Immobilien Wohnungsrecht Eigentum Verschenken Verkaufen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wenn Sie denken, Sie kennen die Putin-Freunde der AfD, dann lesen Sie das!Der Draht von Politikern der Alternative für Deutschland nach Moskau scheint kurz – die Geschichte ihrer Kontakte dorthin ist lang. Immer wieder erregt die Frage Aufsehen: Wie viel Einfluss hat Russland auf die Partei?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Wenn Sie denken, Sie kennen die Putin-Freunde der AfD, dann lesen Sie das!Der Draht von Politikern der Alternative für Deutschland nach Moskau scheint kurz – die Geschichte ihrer Kontakte dorthin ist lang. Immer wieder erregt die Frage Aufsehen: Wie viel Einfluss hat Russland auf die Partei?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG und Anleihegläubiger schließen Vereinbarung zu finanziellem Restrukturierungskonzept (Korrektur)DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG und Anleihegläubiger schließen Vereinbarung zu finanziellem Restrukturierungskonzept (Korrektur) Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

2024: Karlsberg Brauerei, BIOGENA, ERWE Immobilien, EUSOLAG, LAIQON, Singulus Technologies, PNE, InCity Immobilien, EPH Group, …Kalenderwoche 14 am KMU-Anleihemarkt (02.04 - 05.04.2024) - die kapitalmarkterfahrene Karlsberg Brauerei GmbH gibt nach den Oster-Feiertagen die Emission einer neuen Unternehmensanleihe bekannt. Die erstmals

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Immobilien-Anlagen : KVWL rechnet mit hohen Abschreibungsbedarf wegen ImmobilienDie KV Westfalen-Lippe muss mindestens 100 Millionen Euro auf verlustbringende Anlagen in Gewerbe-Immobilien abschreiben. Der freigestellte Vorstand Thomas Müller hat zur Jahresmitte gekündigt.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Giftspinne breitet sich in Deutschland aus: So sollten Sie sich verhalten, wenn Sie sie sehenNürnberg - Im Zuge des Klimawandels breiten sich immer wieder neue Arten in Deutschland aus. Neben dem Goldschakal und der schwarzen Holzbiene trifft man nun auch einen etwas unangenehmeren Zeitgenosse häufiger an als früher: die Nosferatu-Spinne.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »