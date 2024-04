AfD weiterhin stärkste Kraft in Brandenburg laut Umfrage

Wären am Sonntag Landtagswahlen in Brandenburg, wäre die Alternative für Deutschland (AfD) weiter stärkste Kraft: Wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA consulere im Auftrag des Landesverbands der CDU hervorgeht, käme die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Partei auf 25 Prozent der Wählerstimmen. Am Wochenende will die AfD auf einem Parteitag ihre Landesliste für die Landtagswahlen aufstellen.

SPD und CDU lägen laut der neuen Umfrage gleichauf bei 19 Prozent der Stimmen. Damit könnten sowohl Dietmar Woidke (SPD) als auch Jan Redmann (CDU) Ministerpräsident werden: Die jahrzehntelange Dominanz der Brandenburger SPD, die seit 1990 in Potsdam den Ministerpräsidenten stellt, wäre beendet.Die Grünen kämen auf acht Prozent, die Linken auf sieben Prozent. BVB/Freie Wähler wären mit vier Prozent nicht mehr im Landtag vertreten und müssten auf den Gewinn von Direktmandaten hoffen. Die FDP verharrt bedeutungslos bei drei Prozen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

INSA-Umfrage: Ampel im Umfrage-Keller, AfD legt zuIm aktuellen Sonntagstrend verliert die Kanzlerpartei SPD. Ein Grund: Fast Dreiviertel der Menschen sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wer liegt in den Umfragen aktuell vorn?Die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2024 in Brandenburg: Hier erfahren Sie, wie die Parteien aktuell in den Umfragen zur Brandenburg-Wahl abschneiden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wer liegt in den Umfragen aktuell vorn?Die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2024 in Brandenburg: Hier erfahren Sie, wie die Parteien aktuell in den Umfragen zur Brandenburg-Wahl abschneiden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Umfrage zur Europawahl: Union bleibt mit 12 Prozentpunkten vor SPD stärkste KraftWie im Bundestrend liegen CDU/CSU auch bei Umfragen zur Europawahl im Juni auf Platz eins. Die Ampelparteien schneiden weiter deutlich schlechter ab, vor allem die FDP.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Windkraftausbau in Brandenburg kommt voran: Neues Flächenzielgesetz in KraftFreitag trat das neue Brandenburgische Flächenzielgesetz in Kraft. Damit setzt das Land Brandenburg einen wichtigen Meilenstein, um in geordneter Weise mehr Fl

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wer liegt in den Umfragen aktuell vorn?Die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2024 in Brandenburg: Hier erfahren Sie, wie die Parteien aktuell in den Umfragen zur Brandenburg-Wahl abschneiden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »