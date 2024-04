AfD-Politiker randaliert in Thailand

In Thailand ist ein AfD- Politiker aus Stuttgart negativ aufgefallen. Der Mann soll offenbar zugedröhnt in einem Restaurant randaliert haben. Die Polizei hat ihn schließlich mit auf die Wache genommen. Laut dem AfD-Kreisvorsitzenden handle es sich nicht um Drogen.

Er warf mit Essen um sich, schob die Teller vom Tisch und war dabei offenbar zugedröhnt. In Thailand soll ein -Politiker aus Stuttgart in einem Restaurant randaliert haben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf thailändische Medien.davon aus, dass der AfD-Mann Cannabis konsumiert und die Kontrolle verloren habe. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Restaurant im Süden Thailands. Der Politiker soll laut Polizei die Gäste des Restaurants mit seinem aggressiven Verhalten in Panik versetzt haben. Die Beamten nahmen ihn schließlich mit auf die Wache.

Laut Andreas Mürter, Kreisvorsitzender der AfD Stuttgart, liege der Mann im Krankenhaus. Er habe mit ihm und dessen Arzt gesprochen, so Mürter zur „Bild“. „Aus den Patientenakten geht eindeutig hervor, dass es sich nicht um Drogen handelt. Er hat eine Verletzung am Fuß. Darüber hat er sich eine Infektion zugezogen.“ Am Donnerstag sei der AfD-Politiker in dem Restaurant essen gewesen. Dabei sei ihm schwummrig geworden. „An den weiteren Verlauf erinnert er sich nicht.

Der Ausraster im Restaurant soll aber nicht der einzige Fehltritt des AfD-Politikers in Thailand gewesen sein, berichtet „Bild“. Auch am Folgetag sei der Politiker aus Stuttgart wieder festgenommen worden und leistet dabei sogar Widerstand, bis er mit einer Handschelle an eine Trage gefesselt wurde.

Afd Politiker Stuttgart Thailand Restaurant Randalieren Polizei

